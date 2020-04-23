Инфекционный госпиталь в Щекинской районной больнице готов к приему пациентов

Фото минздрава по Тульской области.

Работы по развертыванию инфекционного госпиталя в Щекинской больнице начались около трех недель назад. За это время 5-этажный корпус родильного отделения был полностью перепрофилирован: установлено 265 коек, к каждой из них подведен кислород, набран штат медицинских сотрудников. Завершается установка 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, поставленных в госпиталь по линии Минпромторга России. В ближайшее время ожидается поставка еще 10 аппаратов.

В корпусе разделены грязная и чистая зоны, оборудованы места отдыха для сотрудников.

«По поручению губернатора монтажные работы в госпитале были ускорены. Сегодня стационар готов к приему больных — на два дня раньше запланированного срока. Госпиталь обеспечен необходимым оборудованием, лекарствами и расходными материалами, средствами индивидуальной защиты для персонала», — рассказал Алексей Эрк.

По словам главного врача Щекинской районной больницы Алексея Анисочкина, штат госпиталя почти на 100% укомплектован сотрудниками медучреждения, это около 140 человек. Они прошли обучение по профилактике, диагностированию и лечению инфекции. В учреждении разработан и согласован посменный график работы.

«Я благодарен врачам, среднему и младшему персоналу больницы, которые приняли решение работать в зоне повышенной инфекционной опасности. Их сплоченность и неравнодушие позволили укомплектовать штат госпиталя в поставленный срок», — сказал Алексей Анисочкин.

После открытия инфекционного госпиталя в Щекино с сегодняшнего дня в регионе в общей сложности готово 659 койко-мест для пациентов с COVID.