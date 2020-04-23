Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается усиление ветра

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 23 апреля на территории Тульской области местами ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при усилении ветра:

машину паркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.