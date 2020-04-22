Тульский Экзотариум объявляет о начале голосования за работы ко Дню Земли
Больше месяца там принимали работы в рамках Конкурса объемных композиций, который посвятили Дню Земли.
Каждый участник постарался в собственноручно изготовленной модели нашей планеты раскрыть красоту Земли, подчеркнуть важность сохранения биоразнообразия и поддержания экологического баланса.
Давайте поддержим авторов и их руководителей!
С 22 апреля по 13 мая в группе зоопарка vk.com/tulazoo проводится голосование за лучшую работу в номинации «Приз зрительских симпатий» в каждой возрастной категории. В этой категории посетителями группы Экзотариума будут выбраны самые интересные работы (по одной в каждой возрастной категории), получившие максимальное количество «лайков» по итогам голосования посетителей виртуальной выставки. 15 мая будут объявлены победители в номинации «Приз зрительских симпатий».
Кроме того, работы будут представлены на суд жюри, в составе которого будут находится биологи, педагоги и психологи, руководители экологических организаций. Члены жюри на закрытом голосовании также выберут победителей, исходя из критериев «сложность исполнения», «нестандартный подход», «актуальность работы»
и т. д.
Увидеть работы и проголосовать за понравившуюся можно в этих альбомах:
Категория «до 7 лет»
Категория «от 8 до 12 лет»
Категория «от 13 до 17 лет»
Категория «взрослые»
Категория «совместные работы»
Давайте поддержим авторов и их руководителей!
С 22 апреля по 13 мая в группе зоопарка vk.com/tulazoo проводится голосование за лучшую работу в номинации «Приз зрительских симпатий» в каждой возрастной категории. В этой категории посетителями группы Экзотариума будут выбраны самые интересные работы (по одной в каждой возрастной категории), получившие максимальное количество «лайков» по итогам голосования посетителей виртуальной выставки. 15 мая будут объявлены победители в номинации «Приз зрительских симпатий».
Кроме того, работы будут представлены на суд жюри, в составе которого будут находится биологи, педагоги и психологи, руководители экологических организаций. Члены жюри на закрытом голосовании также выберут победителей, исходя из критериев «сложность исполнения», «нестандартный подход», «актуальность работы»
Увидеть работы и проголосовать за понравившуюся можно в этих альбомах:
Категория «до 7 лет»
Категория «от 8 до 12 лет»
Категория «от 13 до 17 лет»
Категория «взрослые»
Категория «совместные работы»
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