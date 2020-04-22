Порядок оформления материнского капитала изменился

Что это означает?

С 15 апреля 2020 года право на материнский капитал оформляется автоматически, без заявления. После появления ребёнка семьи смогут распоряжаться средствами, не обращаясь в Пенсионный фонд за бумажным сертификатом.

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и появляются в личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Будущему владельцу сертификата необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учётную запись.

Пройти весь путь от начала регистрации до завершения с получением доступа ко всем сервисам портала «Госуслуги», Пенсионного фонда или других государственных учреждений можно не выходя из дома, через интернет, если вы пользуетесь банковскими картами.

Проактивно назначенный сертификат будет храниться в электронной базе данных ПФР. Если возникнет необходимость в бумажной версии сертификата, получить его можно или в Пенсионном фонде, или обратиться за его получением в МФЦ.

В текущем году владельцами сертификатов в проактивном режиме по Тульской области стала 171 семья, а всего с начала действия программы более 80 735 семей получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

По информации пресс-службы отделения ПФР по Тульской области.