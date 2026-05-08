На Разворотном кольце на ул. Штыковой запланирован ремонт трамвайных путей. Для обеспечения безопасности дорожного движения с 12 по 29 мая, с 22.00 до 5.00 будут действовать ограничения для транспорта:

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. М. Горького (от ул. Заварной до ул. Штыковой).

Ограничено движение трамваев по ул. М. Горького.

Трамвай № 12 временно будет ходить по изменённой схеме: «Автовокзал – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал».