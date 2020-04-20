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Более 3000 человек приехали в Тульскую область из Москвы и Подмосковья
Фото из архива Myslo.

Более 3000 человек приехали в Тульскую область из Москвы и Подмосковья

О работе правоохранительных органов на совещании в областном правительстве рассказал начальник регионального УМВД Сергей Галкин.

С 17 апреля на дорогах области круглосуточно работают семь постов полиции. За это время со стороны Московской области в наш регион въехали более 5000 автомобилей. Правоохранители опросили порядка 3000 человек, информация о них внесена в электронную базу данных. Всех их будут проверять на соблюдение обязательной двухнедельной самоизоляции. 

За сутки полицейские провели 649 проверок, а за месяц – порядка 21000.

Начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик отметил, что в контрольных мероприятиях задействованы сотрудники ОМОН и СОБР – они несут службу на круглосуточных контрольных постах ГИБДД, железнодорожных, автомобильных вокзалах.

С 28 марта росгвардейцы проверили более 11000 человек, выявили 143 нарушения карантина, распространили свыше 3000 информационных бюллетеней. 

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, все пасхальные богослужения в храмах накануне прошли без прихожан. В ночь с 18 на 19 апреля охрану порядка и соблюдение карантина обеспечивали полицейские, дружинники и казаки. Существенных нарушений общественного порядка не допущено.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:54 +5
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