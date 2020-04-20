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В Тульской области 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Фото из архива MySlo

В Тульской области 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 165 человек лечатся на дому под наблюдением врачей.

На оперативном совещании в областном правительстве глава регионального минздрава Алексей Эрк рассказал, что в Тульской области госпитализированы 306 человек, у 103 из них диагноз уже подтвержден. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. На дому под наблюдением врачей лечатся 164 человека. 

Завершается подготовка госпиталя на базе Щекинской ЦРБ к приему пациентов. Все 265 коек установлены и оснащены кислородом, объект должен быть полностью готов к 25 апреля.

Благодаря поддержке губернатора и социальных партнеров в Тульскую область поступило более миллиона масок и респираторов, 18000 защитных костюмов, 24000 защитных очков и защитных экранов для лица, 120000 перчаток. Все средства индивидуальной защиты будут направлены в медучреждения.

До конца недели в Тульскую область поступят ещё 20 аппаратов ИВЛ от Минпромторга РФ и социальных партнёров. Кроме того, в ближайшее время ожидается новая партия индивидуальных средств защиты для медиков, а также оборудования для изготовления медицинских масок.

Сюжет: Коронавирус
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