В 2020 году в Туле введут в эксплуатацию 9 детских садов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле строятся несколько дошкольных учреждений и школа. Также строительство детсадов ведётся в нескольких районах области.

Алексей Дюмин провёл совещание по строительству социальных объектов. Губернатор напомнил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, действующие запреты и ограничения, строительство в регионе не остановлено:

– Задачу по реализации национальных проектов с нас никто не снимал, все начатые объекты должны быть достроены в срок.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в минувшем году в областном центре построены два детских сада и школа. В этом году выделена субсидия на строительство трех объектов в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». В микрорайоне «Времена года» строится детский сад на 75 мест, он готов на 29,8%. Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, устройству наружных стен. Стройку планируют завершить к концу октября текущего года.

Детский сад на 120 мест в поселке Северный готов на 42%. Там укладывают кровлю, монтируют внутренние сети электроснабжения, устанавливают двери и входные группы.

Строительство школы на 600 мест в микрорайоне «Времена года-2» отстаёт от графика. По словам Дмитрия Миляева, чтобы наверстать время, подрядчик увеличит количество рабочих и техники на площадке. Алексей Дюмин поручил главе администрации разработать варианты по достройке школы.

Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург сообщил, что детский сад в райцентре построен на 98%. В Веневе строительство детсада на 160 мест затянулось из-за недобросовестности подрядчика. Сейчас там монтируют системы водо- и электроснабжения и водоотведения. Также детские сады строятся в микрорайоне Брусяновский Киреевского района, в поселке Ревякино Ясногорского района и в Ефремове.

В очереди на предоставление мест в детских садах стоят 606 детей. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 9 детских садов и начать строительство ещё восьми, которые будут сданы в следующем году.