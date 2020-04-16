В Плеханово цыганам рассказали об ограничениях из-за коронавируса

Фото пресс-службы городской администрации.

До старейшин довели рекомендации по профилактике вирусных заболеваний и раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб.

Накануне в тульском поселке Плеханово в местном пункте полиции провели беседу со старейшинами цыганского поселения.

Стражи порядка и сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городской администрации довели до участников встречи актуальную информацию с перечнем ограничительных мер режима повышенной готовности.

«Также участникам встречи разъяснили рекомендации по профилактике вирусных заболеваний и раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб», — сообщает пресс-служба администрации города Тулы.