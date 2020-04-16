новости
новости
Регистрация
В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы

В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы

Память о подвиге народа помогают сохранить предприятия Новомосковска.

«Товарищ, остановись. Почти память погибших в войне 1941-1945гг.», —такой надписью встречает всех обелиск в деревне Богдановка. «Вечная слава Героям, погибшим в боях за освобождение Родины», — вторит ей надпись на воинском захоронении в деревне Знаменка. Скульптура «Воин с венком» была установлена на братской могиле в Знаменке в 1957 году, и дорожки к этим местам боевой славы не зарастают. Память о подвиге нашего народа вечна, а сохранить ее помогают предприятия Новомосковска.

По многолетней традиции компании «Оргсинтез» и «ПромТехноПарк» в преддверии празднования годовщины Великой Победы провели работы по благоустройству памятных мест: покрасили постаменты и ограды памятников, очистили захоронения от сухой травы, старой листвы и поросли, убрали бытовой и природный мусор у обелиска в деревне Богдановка, захоронения в деревне Знаменка и в сквере Ветеранов, расположенном на территории «Оргсинтеза».

История сквера Ветеранов началась в 1971 году, когда была установлена стела-монумент работникам «Оргсинтеза», павшим в годы Великой Отечественной войны. У подножия стелы вот уже почти три десятка лет горит Вечный огонь.

Рядом установлена плита, на ней расположены портреты тружеников «Оргсинтеза» — участников Великой Отечественной войны. В 1941 году они, работники Сталиногорского анилино-красочного завода, уходили защищать Отечество. Память о героях хранит сквер Ветеранов, который благодарные потомки ежегодно с любовью приводят в порядок после зимы.

Галерея
В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы, Фото: 1
В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы, Фото: 2
В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы, Фото: 3
В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы, Фото: 4
В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы, Фото: 5
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:31
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
компания ОргСинтезблагоустройствоВеликая ПобедаВеликая Отечественная война

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коронавирусных пациентов из Смоленска не повезут на лечение в Тулу
Коронавирусных пациентов из Смоленска не повезут на лечение в Тулу
В Тульской области наркодилеры оказали сопротивление полиции
В Тульской области наркодилеры оказали сопротивление полиции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.