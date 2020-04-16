В Новомосковске продолжается подготовка к юбилею Великой Победы

«Товарищ, остановись. Почти память погибших в войне 1941-1945гг.», —такой надписью встречает всех обелиск в деревне Богдановка. «Вечная слава Героям, погибшим в боях за освобождение Родины», — вторит ей надпись на воинском захоронении в деревне Знаменка. Скульптура «Воин с венком» была установлена на братской могиле в Знаменке в 1957 году, и дорожки к этим местам боевой славы не зарастают. Память о подвиге нашего народа вечна, а сохранить ее помогают предприятия Новомосковска.

По многолетней традиции компании «Оргсинтез» и «ПромТехноПарк» в преддверии празднования годовщины Великой Победы провели работы по благоустройству памятных мест: покрасили постаменты и ограды памятников, очистили захоронения от сухой травы, старой листвы и поросли, убрали бытовой и природный мусор у обелиска в деревне Богдановка, захоронения в деревне Знаменка и в сквере Ветеранов, расположенном на территории «Оргсинтеза».

История сквера Ветеранов началась в 1971 году, когда была установлена стела-монумент работникам «Оргсинтеза», павшим в годы Великой Отечественной войны. У подножия стелы вот уже почти три десятка лет горит Вечный огонь.

Рядом установлена плита, на ней расположены портреты тружеников «Оргсинтеза» — участников Великой Отечественной войны. В 1941 году они, работники Сталиногорского анилино-красочного завода, уходили защищать Отечество. Память о героях хранит сквер Ветеранов, который благодарные потомки ежегодно с любовью приводят в порядок после зимы.