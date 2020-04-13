В Узловой устранили коммунальную аварию

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, без воды были 28 домов различной этажности.

Ранее Myslo сообщал о коммунальной аварии, которая случилась накануне вечером в Узловой. Из-за порыва водовода диаметром 325 мм без воды оставались 28 домов различной этажности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, по состоянию на 1.00 ремонтные работы завершены, производится заполнение системы водой.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.