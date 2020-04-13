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В тульском Центре медицины катастроф сменился руководитель
Фото из архива Myslo.

В тульском Центре медицины катастроф сменился руководитель

Сергей Мухин сменил на этом посту Наталью Полякову.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в тульском Центре медицины катастроф сменился руководитель. Им стал Сергей Мухин.

Сергей Игоревич Мухин родился в 1983 году в Щекино, окончил медицинский институт Тульского государственного университета, проходил обучение в клинической ординатуре по кардиологии. В медицине – с 2007 года. Работал на станции скорой медицинской помощи, в городской больнице №9 г. Тулы.

С октября 2019 года – заместитель главного врача областного Центра медицины катастроф. В 2019 году стал финалистом открытого конкурса «Команда развития: управленческий капитал».

С 13 апреля исполняет обязанности главного врача территориального Центра медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:25 +1
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