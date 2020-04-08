Дмитрий Миляев: «Строительство мемориала энергетикам-героям и благоустройство площади Победы должны быть завершены к 9 Мая»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На Щекинском шоссе по инициативе компании «Россети» при поддержке губернатора Алексея Дюмина возводится новый мемориал. Работы пройдут в два этапа. Строительную площадку осмотрел глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

На объекте уже завершены бетонные и монолитные работы, залит фундамент под монтаж центральной стелы высотой 14 м 18 см – по количеству дней войны. К установке стелы планируют приступить на следующей неделе. Уже установлены барельефы: их украсят художественные панно и имена героев-энергетиков, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали жизнедеятельность предприятий и защищали Родину с оружием в руках.

Параллельно идут работы по выравниванию рельефа. Со стороны Щекинского шоссе будет организовано парковочное пространство для экскурсионных автобусов, территорию вокруг мемориала благоустроят и озеленят. Все работы планируют завершить к концу апреля.

Администрация Тулы проводит большую работу по благоустройству территории, прилегающей к будущему памятному месту. Дмитрий Миляев отметил, что для координации всех действий при создании мемориала создана рабочая группа, цель которой – обеспечить своевременное завершение проекта:

Дмитрий Миляев – Службы города и ресурсоснабжающие организации проводят большой комплекс работ по удалению и вывозу аварийных деревьев, бесхозяйных построек, замене опор освещения, выносу сетей, приведению в порядок фасадов МКД. Все работы находятся в графике и под контролем городской администрации и компании «Россети». Мемориал должен быть закончен к празднованию 75-летия Победы.

Продолжаются работы по благоустройству площади Победы. В прошлом году подрядчик обустроил бетонное основание, отремонтировал постаменты артиллерийских орудий, гранитных тумб, уложил тротуарную плитку на подходах к центральной части мемориала. Сейчас новая подрядная организация занимается укладкой гранитных плит на площади. Срок окончания работ – 1 мая. Подрядчик заверил, что сроки будут соблюдены.

– Этот объект знаковый для города, к нему приковано особое внимание общественности. Главное, чтобы все работы были выполнены качественно, – подчеркнул Дмитрий Миляев.