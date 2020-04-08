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Алексей Дюмин принял участие в совещании под председательством Владимира Путина

Алексей Дюмин принял участие в совещании под председательством Владимира Путина

Президент обсудил с руководителями регионов вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах, в первую очередь – это борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья и жизни, безопасность людей. Речь шла о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей.

Более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях. Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

Владимир Путин также подчеркнул, что в этой работе важна личная ответственность глав субъектов, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно и  обратил особое  внимание на поддержку медицинского персонала.

На совещании речь шла об оснащении медицинских учреждений регионов аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Тульской области для оснащения аппаратами ИВЛ по инициативе губернатора используются не только бюджетные, но и внебюджетные источники.

Отдельно глава государства остановился на поддержке экономики, сохранении занятости и доходов граждан.

– Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков, – сказал президент.

В Тульской области по поручению губернатора сформирован перечень организаций, которые могут работать в нерабочие дни. В него вошли системообразующие предприятия, а также предприятия, осуществляющие деятельность, направленную на поддержание стабильной жизнедеятельности региона.

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вчера, в 19:30 −28
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