Погода в Туле 4 апреля: дождливо, ветрено, до +12 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами дождь со снегом, днем небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днём западный – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до +4, днём – от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.