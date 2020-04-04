новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 4 апреля: дождливо, ветрено, до +12 градусов

Погода в Туле 4 апреля: дождливо, ветрено, до +12 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами дождь со снегом, днем небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днём западный – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до +4, днём – от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле разбойник перевёл на свою карту деньги жертвы
В Туле разбойник перевёл на свою карту деньги жертвы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.