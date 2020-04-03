Тульская область в числе пяти регионов, где не ввели режим обязательной самоизоляции

Также не введен такой режим в Орловской, Тверской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе.

Тульская область вошла в число регионов России, где в настоящий момент не введен режим обязательной самоизоляции. Но у нас действует ряд ограничительных мер (подробнее здесь).

Напомним, в нашей области 17 подтвержденных диагнозов covid-19. Три человека уже вылечились.

Отметим, что также режим всеобщей самоизоляции не введен в Орловской, Тверской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе. По состоянию на вечер среды таких субъектов было шесть – в четверг последними на Дальнем Востоке режим самоизоляции ввели власти Чукотки.