Тульская область в числе пяти регионов, где не ввели режим обязательной самоизоляции
Также не введен такой режим в Орловской, Тверской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе.
Тульская область вошла в число регионов России, где в настоящий момент не введен режим обязательной самоизоляции. Но у нас действует ряд ограничительных мер (подробнее здесь).
Напомним, в нашей области 17 подтвержденных диагнозов covid-19. Три человека уже вылечились.
Отметим, что также режим всеобщей самоизоляции не введен в Орловской, Тверской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе. По состоянию на вечер среды таких субъектов было шесть – в четверг последними на Дальнем Востоке режим самоизоляции ввели власти Чукотки.
сегодня, в 17:29, 58 1047 6
сегодня, в 16:42, 43 1668 -15
сегодня, в 14:40, 11 937 1
сегодня, в 14:18, 22 1738 4
Другие статьи по темам
Место