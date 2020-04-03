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В Тульской области колонии закрыли на санитарный день
На всех объектах проводится дезинфекция.
3 апреля во всех учреждениях регионального УФСИН объявлен санитарный день с проведением дезинфекции. Это сделано по постановлению главного государственного санитарного врача ФСИН России для предупреждения распространения среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«В связи с проведением санитарного дня в учреждениях УФСИН России по Тульской области приостановлены все посещения учреждений на время проведения дезинфицирующих мероприятий», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
УФСИН просит граждан отнестись с пониманием к ограничительным мероприятиям. Такие меры необходимы.
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