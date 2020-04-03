В Тульской области колонии закрыли на санитарный день

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На всех объектах проводится дезинфекция.

3 апреля во всех учреждениях регионального УФСИН объявлен санитарный день с проведением дезинфекции. Это сделано по постановлению главного государственного санитарного врача ФСИН России для предупреждения распространения среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«В связи с проведением санитарного дня в учреждениях УФСИН России по Тульской области приостановлены все посещения учреждений на время проведения дезинфицирующих мероприятий», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

УФСИН просит граждан отнестись с пониманием к ограничительным мероприятиям. Такие меры необходимы.