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В Кимовске нервный прохожий оказался преступником в федеральном розыске
Image by 4711018 from Pixabay.

В Кимовске нервный прохожий оказался преступником в федеральном розыске

Мужчина с 2018 года ездил по разным регионам, а в Тульскую область попал в минувшем декабре.

На улице Кимовска полицейские обратили внимание на мужчину, который при их появлении стал вести себя нервно. Сотрудники полиции проверили его и выяснили, что он находится в федеральном розыске за серию тяжких преступлений в Краснодарском крае.

«Мужчина доставлен в отдел МВД для разбирательства и выяснения обстоятельств его нахождения в Тульской области. По предварительным данным, разыскиваемый ездил по различным областям, а на территории региона пребывал с минувшего декабря. Теперь 35-летний мужчина будет передан инициатору розыска», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:20 +2
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