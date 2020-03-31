«Тулгорэлектротранс» просит пассажиров сообщать об отсутствии у водителей и кондукторов масок и перчаток

Фото пресс-службы администрации города.

Также на горячую линию следует обращаться, если подвижной состав находится в ненадлежащем санитарном состоянии.

– Средства для дезинфекции выдают и заставляют голыми руками вытирать троллейбусы! Разумеется, почти никто этого не делает, а отчёты идут о полной дезинфекции. Вместо обедов водителей и кондукторов заставляют драить троллейбусы, но большинство этого не делает. Сколько людей проходит через них, сколько денег, а им не хотят выдавать перчатки и маски, — возмущается читатель.

В «Тулгорэлектротрансе» напомнили , что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой систематически проводятся мероприятия по дезинфекции салонов транспортных средств.

– Для этого используется средство, не содержащее хлора и не имеющее запаха, не вызывающее аллергии, безопасное для людей и животных. Применяется влажно-механический метод с обработкой всех поверхностей салона, в том числе дверей, водительского места, а также мест для пассажиров, включая сиденья, поручни.

Каждое транспортное средство обеспечено дезинфицирующим раствором и ветошью, водитель и кондуктор в обязательном порядке получают перчатки.

Между рейсами, на разворотной площадке, проводится обработка салона и его проветривание. Аналогичные мероприятия осуществляются по окончании работы транспортного средства.

В организации отметили, что в случае выявления ненадлежащего санитарного состояния подвижного состава, а также отсутствия у сотрудников необходимых средств защиты, всех неравнодушных пассажиров просят обращаться в МКП «Тулгорэлектротранс» по телефону горячей линии (4872) 25-45-01.

– Мы заинтересованы в том, чтобы каждый пассажир, пользуясь услугами муниципального транспорта, чувствовал себя комфортно и в безопасности, — сообщили в «Тулгорэлектротрансе».