новости
новости
Регистрация
«Тулгорэлектротранс» просит пассажиров сообщать об отсутствии у водителей и кондукторов масок и перчаток
Фото пресс-службы администрации города.

«Тулгорэлектротранс» просит пассажиров сообщать об отсутствии у водителей и кондукторов масок и перчаток

Также на горячую линию следует обращаться, если подвижной состав находится в ненадлежащем санитарном состоянии.

«Тулгорэлектротранс» ответил на обращение нашего пользователя Lexus 650, который опубликовал в рубрике «Народный журналист» блог о том, что водителям и кондукторам муниципального транспорта не выдаются маски и перчатки.
 
– Средства для дезинфекции выдают и заставляют голыми руками вытирать троллейбусы! Разумеется, почти никто этого не делает, а отчёты идут о полной дезинфекции. Вместо обедов водителей и кондукторов заставляют драить троллейбусы, но большинство этого не делает. Сколько людей проходит через них, сколько денег, а им не хотят выдавать перчатки и маски, — возмущается читатель.
 
В «Тулгорэлектротрансе» напомнили, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой систематически проводятся мероприятия по дезинфекции салонов транспортных средств.
 
– Для этого используется средство, не содержащее хлора и не имеющее запаха, не вызывающее аллергии, безопасное для людей и животных. Применяется влажно-механический метод с обработкой всех поверхностей салона, в том числе дверей, водительского места, а также мест для пассажиров, включая сиденья, поручни.
 
Каждое транспортное средство обеспечено дезинфицирующим раствором и ветошью, водитель и кондуктор в обязательном порядке получают перчатки.
 
Между рейсами, на разворотной площадке, проводится обработка салона и его проветривание. Аналогичные мероприятия осуществляются по окончании работы транспортного средства.
 
В организации отметили, что в случае выявления ненадлежащего санитарного состояния подвижного состава, а также отсутствия у сотрудников необходимых средств защиты, всех неравнодушных пассажиров просят обращаться в МКП «Тулгорэлектротранс» по телефону горячей линии (4872) 25-45-01.
 
– Мы заинтересованы в том, чтобы каждый пассажир, пользуясь услугами муниципального транспорта, чувствовал себя комфортно и в безопасности, — сообщили в «Тулгорэлектротрансе».
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:38 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дезинфекция троллейбусовкоронавирусводителикондукторыТулгорэлектротранс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулу замело мартовским снегом: фото и видео
Тулу замело мартовским снегом: фото и видео
За сутки в России подтверждено 500 случаев коронавируса
За сутки в России подтверждено 500 случаев коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.