Предприниматели Тулы могут получить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества

Документ предусматривает для субъектов малого и среднего предпринимательства отсрочку по уплате арендных платежей в 2020 году и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

Отсрочка предусмотрена для арендаторов муниципального имущества по договорам, заключенным в соответствии с положением о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования город Тула, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.12.2018 № 61/1471.

Чтобы получить отсрочку, предпринимателям необходимо обратиться в комитет имущественных и земельных отношений администрации города по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, тел. 56-59-94. С предпринимателем заключат дополнительное соглашение. Действие отсрочки по арендным платежам начнется в течение трех дней с момента обращения.

Распоряжением также предусмотрено аналогичное право на отсрочку арендных платежей для арендаторов муниципального имущества города Тулы (за исключением земельных участков) по иным договорам аренды имущества, не включенного в Перечень. Основанием для отсрочки также является дополнительное соглашение, заключаемое комитетом имущественных и земельных отношений администрации города, отраслевыми (функциональными) и территориальными органам администрации города Тулы, муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями.