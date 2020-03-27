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Предприниматели Тулы могут получить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества

Предприниматели Тулы могут получить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества

Глава администрации города Дмитрий Миляев подписал соответствующее распоряжение для поддержки малого и среднего бизнеса.

Документ предусматривает для субъектов малого и среднего предпринимательства отсрочку по уплате арендных платежей в 2020 году и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

Отсрочка предусмотрена для арендаторов муниципального имущества по договорам, заключенным в соответствии с положением о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования город Тула, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.12.2018 № 61/1471.

Чтобы получить отсрочку, предпринимателям необходимо обратиться в комитет имущественных и земельных отношений администрации города по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, тел. 56-59-94. С предпринимателем заключат дополнительное соглашение. Действие отсрочки по арендным платежам начнется в течение трех дней с момента обращения.

Распоряжением также предусмотрено аналогичное право на отсрочку арендных платежей для арендаторов муниципального имущества города Тулы (за исключением земельных участков) по иным договорам аренды имущества, не включенного в Перечень. Основанием для отсрочки также является дополнительное соглашение, заключаемое комитетом имущественных и земельных отношений администрации города, отраслевыми (функциональными) и территориальными органам администрации города Тулы, муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями.

 
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