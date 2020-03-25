Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Фото: kremlin.ru.

- Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. <...> Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, — заявил президент России Владимир Путин.

То есть выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. Президент отметил, что все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

- Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить сроки распространения болезни. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», - заявил глава государства.