В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В рамках надзорной деятельности сотрудники ОГИБДД, ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора на ул. Староникитской остановили для проверки Ford Transit.

Как выяснилось, водитель микроавтобуса незаконно занимался перевозками – у него нет лицензии. Кроме того, в ходе осмотра машины были выявлены неисправности, создающие угрозу для пассажиров и повышающие риск возникновения ДТП.

В отношении водителя составлены административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО, неработающие световые приборы и нарушение правил установки госномеров. Микроавтобус помещен на спецстоянку.