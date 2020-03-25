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В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика

Мужчина занимался перевозками без лицензии, а микроавтобус оказался неисправным.

В рамках надзорной деятельности сотрудники ОГИБДД, ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора на ул. Староникитской остановили для проверки Ford Transit.

Как выяснилось, водитель микроавтобуса незаконно занимался перевозками – у него нет лицензии. Кроме того, в ходе осмотра машины были выявлены неисправности, создающие угрозу для пассажиров и повышающие риск возникновения ДТП.

В отношении водителя составлены административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО, неработающие световые приборы и нарушение правил установки госномеров. Микроавтобус помещен на спецстоянку.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:37 +1
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Место
Тулаулица Староникитская

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