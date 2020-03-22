Тульское правительство: В регионе принимаются достаточные меры для недопущения распространения коронавируса

22 марта губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Алексей Дюмин напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавируса.

«В регионе действует режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавируса. Мною даны поручения оперативной группе по организации сбора и обмена информацией в круглосуточном режиме», - подчеркнул глава региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что на данный момент в регионе зарегистрировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, 715 человек находятся под наблюдением.

В настоящее время в резерве находится более 3 тысяч тест-систем для проведения исследований. Их запас постоянно пополняется. Все санатории, дома-интернаты, центры социального обслуживания и гостиницы, где могут находиться люди пожилого возраста, - на карантине. В общественном транспорте проводится регулярная санитарная обработка.

По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, состояние всех заболевших – средней или легкой степени тяжести. Они находятся в изоляционных боксах, а люди, с которыми они контактировали, - в изоляции по месту жительства. В учреждениях здравоохранения находится достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

«Важно не сокращать медицинскую помощь и по другим направлениям», - отметил глава региона.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил о работе полиции в рамках ограничительных мер, введенных в регионе. В частности, полиция ежедневно проверяет торговые центры на предмет нахождения в них детей моложе 18 лет без сопровождения родителей. Кроме того, органами полиции осуществляется контроль за соблюдением изоляции граждан и других ограничений.

Руководитель оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса, первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин доложил, что на текущий момент необходимое взаимодействие со всеми структурами выстроено. Дефицита ресурсов по всем отраслям не наблюдается. Ведется активное взаимодействие с Минпромторгом РФ по вопросу пополнения запасов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. На прошлой неделе наблюдалось незначительное повышение спроса на отдельные категории товаров в розничных сетях. В настоящее время торговые сети работают в плановом режиме.

Алексей Дюмин отметил, что в регионе на текущий момент распространение коронавирусной инфекции - точечное. Все случаи выявлены. При этом многое зависит и от самих жителей.

«Наша с вами главная задача в эти дни – сделать всё возможное, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции. От этого зависит здоровье и жизни граждан», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин поручил Валерию Шерину организовать своевременное информирование жителей Тульской области о ситуации с коронавирусом, в том числе, как это отражается в различных сферах жизни региона. Также необходимо проанализировать вопросы и предложения, поступающие от жителей на телефоны горячей линии и в социальные сети.

«Наши жители должны знать о всех мерах, которые принимаются правительством региона, оперативной группой для недопущения распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнул губернатор.