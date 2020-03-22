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Из-за пандемии коронавируса основной этап ЕГЭ могут сделать дистанционным

Из-за пандемии коронавируса основной этап ЕГЭ могут сделать дистанционным

16 марта Татьяна Голикова объявила, сроки досрочной сдачи ЕГЭ будут перенесены, однако конкретные даты пока не названы.

Предложение провести в 2020 году дистанционно основной этап ЕГЭ направил вице-премьеру Татьяне Голиковой зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает газета «Известия».

«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми», — пояснил депутат.

Он уверен, что нахождение школьников в одном помещении в течение нескольких часов будет нести угрозу для их здоровья. По его мнению, необходимые для сдачи экзаменов материалы можно загрузить на одну из онлайн-платформ, как это уже сделали вузы с дистанционным обучением.

Первый экзамен основного этапа сдачи ЕГЭ должен пройти 25 мая (понедельник), в этот день выпускники должны сделать географию, литературу и информатику.

16 марта Татьяна Голикова объявила, что уже принято о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ. По ее словам, расписание уже корректируется, но даты пока не определены. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность изменения сроков сдачи и основного этапа экзамена.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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