Из-за пандемии коронавируса основной этап ЕГЭ могут сделать дистанционным
16 марта Татьяна Голикова объявила, сроки досрочной сдачи ЕГЭ будут перенесены, однако конкретные даты пока не названы.
Предложение провести в 2020 году дистанционно основной этап ЕГЭ направил вице-премьеру Татьяне Голиковой зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает газета «Известия».
«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми», — пояснил депутат.
Он уверен, что нахождение школьников в одном помещении в течение нескольких часов будет нести угрозу для их здоровья. По его мнению, необходимые для сдачи экзаменов материалы можно загрузить на одну из онлайн-платформ, как это уже сделали вузы с дистанционным обучением.
Первый экзамен основного этапа сдачи ЕГЭ должен пройти 25 мая (понедельник), в этот день выпускники должны сделать географию, литературу и информатику.