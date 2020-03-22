Житель Алексина отправится под суд за нападение не полицейского

А все началось с того, что нетрезвый мужчина не хотел уходить с проезжей части.

Региональное управление СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Тульской области. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, вечером 1 января около одного из домов по ул. Тульская в Алексине сотрудник ДПС, находясь на службе, увидел изрядно пьяного мужчину, идущего по проезжей части, и сказал ему, чтобы тот перешел на тротуар. Нетрезвому мужчине не понравилось, что ему сделали замечание. Он подошел к сотруднику полиции и несколько раз толкнул его в грудь, а после еще и с силой сжал ему руки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.