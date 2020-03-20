Полиция не отменяет прием граждан из-за коронавируса: в сети запустили очередной фейк

На фоне последних новостей про пандемию коронавируса по интернету гуляет всё больше фейков, которым люди беспрекословно верят, даже не проверяя информацию. На днях ходила байка про дезинфекцию с вертолета.

Сегодня в соцсетях появился якобы приказ МВД, согласно которому из-за коронавируса полиция будет принимать граждан только онлайн. Ведомство опровергло это:

- В социальных сетях и популярных мессенджерах был распространен скан приказа МВД России о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства. МВД России сообщает, что опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В МВД призвали россиян не реагировать на фейковые новости, касающиеся работы сотрудников полиции в условиях борьбы распространением коронавируса в России, и верить только официальным источникам.

Отметим, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная и гражданско-правовая ответственность.

Тем временем ряд ведомств всё же минимизировал работу с населением лично. Так, Следственный комитет по Тульской области рекомендует гражданам воспользоваться ящиком для приема жалоб и обращений, услугами почтовой связи, а также интернет-приемной.

Судебные приставы также ограничили личное общение с населением. Для получения информации рекомендуется пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной.

В ФНС отменены дни открытых дверей. Тулякам рекомендуют оформлять налоговый вычет и подавать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде. Налогоплательщикам предлагают воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и специальной компьютерной программой «Декларация».