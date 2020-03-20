Министр здравоохранения Тульской области после возвращения из Италии сдал тест на коронавирус

Сегодня в ходе брифинга министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал журналистам, что проба на коронавирусную инфекцию берется у всех, кто приезжает из эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Их 11: КНР, Корея, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Также обследуются те, кто прибыл из других стран, если у них есть признаки респираторных заболеваний.

– Я сам прибыл в конце февраля из Италии и обследовался на коронавирусную инфекцию, результат отрицательный, – отметил главный медик региона.

Напомним, в Тульской области на данный момент 14 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Из них у троих, это супруги и их ребенок, выявлен вирус covid-19. Министр здравоохранения отметил, что их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести. Подробнее об этом читайте здесь.