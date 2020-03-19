Не выходя из дома: в Сбербанке всё можно сделать удаленно

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением Сбербанка

О новых сервисах, услугах и итогах 2019 года на пресс-конференции рассказал Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением Сбербанка.

От получения кредита до открытия бизнеса – клиенты Сбербанка могут сделать это и многое другое со своего телефона. Ноль визитов в банк – это правило уже действует для целого ряда услуг как для физических лиц, так и для бизнеса.

Всё — в онлайн

- Туляки, физические лица – наши главные клиенты, для которых мы делаем услуги банка максимально удобными. Сегодня практически всё можно сделать онлайн: открыть вклад, подать заявку на кредит и тут же получить деньги на свою банковскую карту, внести платежи по кредитам, оплатить любые квитанции.

В 2019 году объем средств, которые Сбербанк саккумулировал у населения, составил почти 102 млрд руб. Важный факт: за этот же период мы профинансировали тульский бизнес на 110 млрд рублей, то есть оставили все деньги туляков в нашем же регионе, и они работают на развитие местных предприятий.

Наши клиенты активно пользуются кредитными средствами, рост идет по всем направления – ипотечные, потребительские, автокредиты. На конец прошлого года остаток выданных населению кредитов составил 60 млрд рублей. Из них 31 млрд – это ипотека: с помощью Сбербанка около 2/3 ипотечных заемщиков региона смогли улучшить жилищные условия.

Кредит в Сбербанке туляки могут оформить в мобильном приложении: здесь вы можете рассчитать свой кредитный потенциал, то есть сразу увидеть, какой объем средств банк готов вам предоставить.

В течение минуты после подачи и одобрения заявки через приложение деньги будут зачислены на вашу карту.

Пять лет назад это было сложно даже представить, а сегодня две трети кредитов физическим лицам мы выдаем онлайн.

— Большинство платежей тоже можно провести через приложение Сбербанка?

Да, и доля платежей, совершенная через мобильное приложение, растет каждый год и уже серьезно опережает количество платежей через другие каналы – сайт, банкоматы, отделения.

Сбербанк - основной оператор на рынке платежей, в месяц мы совершаем более 2 млн платежей ЖКХ, что составляет 76% этого рынка.

99% квитанций оплачивается с помощью штрих-кодов: с ними время совершения платежа составляет всего 18 секунд.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы везде, где вы тратите деньги, вы могли сделать это безналично. Товары и услуги, парковки, проезд в транспорте – в прошлом году было оснащено валидаторами 700 бортов муниципального транспорта, сейчас прорабатывается вопрос безналичной оплаты проезда в маршрутных такси. Реализован масштабный проект с МФЦ: все подразделения многофункциональных центров оснащены pos-теминалами, и теперь туляки могут оплатить любые пошлины сразу на рабочем месте сотрудника. Мы считаем это своей победой.

— Правда ли, что теперь можно снять наличные в кассах магазинов?

- Этот проект мы реализуем в удаленных малых населенных пунктах, где нет банкоматов. На сегодняшний день снять деньги в кассах можно в 42 магазинах в п. Молодежный, с. Алешня, с. Федоровка, п. Стрелецкий и др. В 9 из них реализована возможность приема платежей за коммунальные услуги на кассе магазина. Проект направлен на повышение доступности банковских услуг для удаленных населенных пунктов.

— Мобильное мошенничество становится всё более изощренным. Кажется, что злоумышленники знают о тебе всё: номер карты, последние операции. Как защитить себя от потери денег?

- Самый простой и эффективный способ – никому не сообщать никаких данных по телефону. Сотрудник банка никогда не спросит у вас номер карты и любых других реквизитов: максимум, ради чего он может вам позвонить, - это предложить новые услуги, пригласить в наш офис или предложит оценить качество сервиса. Поэтому в случае любых подозрительных звонков сразу вешайте трубку без разговоров, и если хотите убедиться, что с вашими картами и счетами в Сбербанке всё в порядке, перезвоните на номер 900 или приходите в отделение Сбербанка.

Кредит за один день и другие быстрые решения для бизнеса

Сегодня в Тульском отделении Сбербанка обслуживается 22500 юридических лиц: за прошлый год их количество выросло более чем на 20% - благодаря тому, что многие услуги банка для бизнеса стали максимально доступны, быстры и близки к клиенту.

- Мы расширили доступность наших операций для малого и микробизнеса в сети розничных точек Сбербанка: теперь в офисах в Туле и 16 городах области можно провести 60 типов операций – открытие счета, бизнес-карты, внешнеэкономическая деятельность и другие. Это 95% услуг, которые требуются юридическим лицам, - говорит Сергей Ющенко. – Разработаны тарифы с учетом разных потребностей бизнеса: «Легкий старт» с практически нулевыми затратами, «Тест-драйв», чтобы попробовать работать со Сбербанком и остаться с нами, если понравится. Появилась возможность пригласить клиентского менеджера к себе для консультации и открытия счета.

Начать новый бизнес со Сбербанком теперь можно онлайн, за ноль шагов и ноль рублей: мы ввели услугу электронной регистрации ИП и ООО и дистанционного открытия счета.

Не нужно посещать ФНС и банк, стоять в очередях и платить пошлину. Регистрация бизнеса и открытие счета осуществляется онлайн через портал «Деловая среда» абсолютно бесплатно. Такой услугой в прошлом году воспользовались 256 клиентов.

В торговых точках мы внедряем оплату по QR-коду: это новая технология, для которой не нужен платежный терминал – клиенты сканируют код смартфоном и сразу производят с него оплату.

Юридическим лицам банк предлагает премиальную корпоративную карту: расходы на функционирование предприятия (например, топливо и т. д.) сразу идет из средств бизнеса.

— Насколько просто сейчас получить кредит для бизнеса в Сбербанке?

- Это процесс становится всё быстрее, технологичнее и удобнее. Мы движемся к тому, чтобы в идеале принимать решения, не запрашивая у клиента финансовую отчетность и другие документы. Более того - теперь мы начинаем открывать лимиты заранее, предлагая юридическим лицам предодобренные кредиты на основе анализа динамики развития бизнеса, транзакций, платежной дисциплины.

По кредитам для малого и среднего бизнеса можно получить решение за 3 минуты на сумму до 5 млн рублей. По упрощенной системе, без залога можно оформить такой удобный продукт, как кредитная бизнес-карта. Подав онлайн-заявку в системе Сбербанк Бизнес Онлайн, клиент может получить карту с лимитом до 1 млн руб.

Новый продукт для крупного и среднего бизнеса – кредит за 7 минут.

Принятие решения, подписание и получение кредитных средств осуществляется в «Сбербанк Бизнес Онлайн» без выезда в банк. Еще 3-4 года назад в такую скорость и простоту получения кредита для бизнеса никто бы не поверил.

Мы активно работаем в сфере предоставления электронных банковских гарантий возмещения НДС, акцизов. Возвращение средств в оборот осуществляется в 10 раз быстрее (в течение 7 дней).

— Какие крупные инвестиционные проекты финансирует Сбербанк?

- Сбербанк является партнером госорганов по основным программам поддержки бизнеса. По программе Минэкономразвития мы выдали кредиты по льготной ставке в сумме 1,2 млрд рублей. Мы также участвуем в программе поддержки предприятий аграрного сектора, ставка для которых еще ниже. Объем выданных кредитов составил 4,9 млрд.

Самыми крупными проектами Сбербанка в сфере кредитования сельхозпроизводителей области стало финансирование строительства нового птицеводческого комплекса в поселке Алешня и фермы по выращиванию грибов в ОЭЗ «Узловая». В секторе промышленности банк ежегодно финансирует металлургию, химическую отрасль, является главным партнером ГК «Щекиноазот» в развитии логистического дивизиона. Мы приняли участие в финансировании совместных долгосрочных инвестиционных проектов ГК ПТК (Тулажелдормаш) с ОАО «РЖД»: это ремонт железнодорожных путей, модернизация инфраструктуры РЖД, изготовление машин и оборудования.

Что касается жилья, за последние два года Тульским отделением профинансировано строительство более 150 тыс. кв. м, введено более 1 000 квартир.

В 2019 году Сбербанк начал работу с застройщиками по новой системе счетов эскроу, которая полностью защищает дольщиков от риска недостроя или банкротства застройщика.

Мы приняли решение по 7 застройщикам на 733 млн рублей, и в 2020 году по первому проекту эскроу-счета были раскрыты, когда дом был полностью достроен, а покупатели получили свидетельства о собственности.

Эскроу-счета – благо не только для дольщиков, но и для застройщиков: чем больше средств от продажи квартир на них аккумулируется, тем ниже для строителей ставка в рамках проектного финансирования их объектов.

Экосистема Сбербанка: всё, что вам может потребоваться

— В стратегии Сбербанка до 2020 года была цель стать технологичной компанией и построить экосистему. Она достигнута?

- Да, и сегодня Сбербанк – больше чем банк. Наша экосистема предоставляет клиентам целый спектр удобных сервисов для жизни и бизнеса.

Например, платформа Domclick делает процесс покупки квартиры удобным, понятным и предсказуемым. Здесь вы можете выбрать квартиру (только по Туле в базе более 10 тысяч проверенных объектов, 185 агентств недвижимости и 49 строящихся жилых комплексов), оформить ипотеку и получить ее в срок от 5 минут и с более выгодной ставкой.

Одним из первых в России Тульское отделение Сбербанка запустило проект «VR-недвижимость», который позволяет увидеть вашу будущую квартиру уже с готовым интерьером и обстановкой. Надев VR-очки, покупатель может выбрать стиль, цветовое решение, посмотреть на расположение мебели. В проектах использованы реальные отделочные материалы и предметы интерьера, которые можно приобрести у наших партнеров со скидками.

Такой подход позволяет сразу оценить, как будет выглядеть будущая квартира, и принять взвешенное решение о покупке.

Что еще входит в экосистему Сбербанка? Все, что может понадобиться как частному лицу, так и бизнес-клиенту. Это медицинский сервис DocDoc с онлайн-консультациями врачей, онлайн-кинотеатр Okko, мобильная связь СберМобайл, такси, доставка еды Delivery Club, маркетплейс «Беру», доставка грузов Сберлогистика. Корпоративным клиентам мы предлагаем консалтинговые платформы, аналитику больших данных, аутсорсинг бизнес-процессов. Сервис «ТОТ» позволяет получить маркетинговый анализ по интересующим отраслям розничной торговли, «Segmento» - настроить и запустить интернет-рекламу точно на вашу целевую аудиторию.

Мы делаем всё, чтобы приблизить безналичный мир и перевести все банковские услуги в онлайн, чтобы вы могли получить их в любом месте и в любое время. Если вы спросите, что Сбербанк может сделать удаленно, сегодня можно уверенно ответить: практически всё!