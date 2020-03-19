В Тульской области большинство треног переместились за город: карта

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В УГИБДД рассказали, где стоят передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД с 20 марта по 2 апреля.

Для профилактики ДТП и снижения тяжести последствий в них основное количество передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД перенесено на загородные автодороги федерального и регионального уровня Тульской области.

Как сообщили в УГИБДД, месторасположение треног определяется в соответствии с местами концентрации ДТП.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что одной из наиболее частых причин аварий является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения.

Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия. Водитель должен управлять автомобилем со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и погодные условия.