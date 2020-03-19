Дмитрий Миляев: «Инвестиционные проекты важны для Тулы»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 2019 года в областной столице на базе активов бывшего Хомяковского хладокомбината реализуется инвестиционный проект, связанный с переработкой, заморозкой рыбы и рыбной продукции. Хладокомбинат в поселке Хомяково простаивал с момента закрытия в 2011 году.

В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина было подписано инвестиционное соглашение с одним из ведущих в стране производителей рыбной продукции глубокой переработки. С этого момента началось восстановление производства. Были приобретены комплекс задний и сооружений, производственные линии, холодильное оборудование.

Инвестор имеет свой рыбодобывающий флот, перерабатывающие фабрики на Дальнем Востоке. Это один из самых крупных производителей рыбных консервов и поставщиков своей продукции на российский и мировой рынок.

На сегодня в Хомяково выполнены восстановительные работы, подтверждена международная сертификация. Осуществляется выпуск около 10 тонн продукции в сутки, это пока половина мощности: 10 видов замороженного филе рыбы, полуфабрикаты – рыбные палочки, котлеты, фишбургеры. Здесь работают около 200 туляков – на предприятие организована доставка служебным транспортом. Примечательно, что на хладокомбинат вернулись многие специалисты, которые здесь работали ранее.

Производственные линии предприятия, выпускаемую продукцию, условия труда сотрудников осмотрели министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

– Появление любого нового производства значимо для экономики города. И вдвойне важно, что открылось именно это предприятие, поскольку долгие годы хладокомбинат простаивал, – отметил Дмитрий Миляев. – Крупный инвестор, который работает по принципу «от моря до прилавка», реализует большой проект на территории города. Предприятие движется к наполнению мощностей. До конца текущего года тут будут работать порядка 400 человек. Мы заинтересованы в инвестициях, ведь важнейшие вопросы для города – это новые рабочие места и увеличение налоговых отчислений в бюджет. Надеюсь, что все проекты, задуманные инвестором, будут реализованы в полной мере.

С мая на хладокомбинате планируется увеличение мощностей. Количество работников планируют удвоить, предприятие перевести на режим работы в две смены.

Как рассказали главе администрации города, в ближайших планах компании – строительство крупнейшего логистического центра, который будет обслуживать весь Центральный федеральный округ, а также организация консервного производства. В итоге количество работников должно возрасти до тысячи человек. Строительство продлится около двух лет.