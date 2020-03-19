В Киреевском районе пропал без вести местный житель

Мужчина ушел из дома 13 марта и до сих пор не вернулся.

Тульская полиция и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего без вести 43-летнего жителя села Головлино (Липки, Киреевский район).

По имеющимся на настоящее время данным, мужчина ушел из дома в ночь на 13 марта этого года и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост 170 см, телосложение нормальное. Волосы чёрные, стрижка короткая. Имеются залысины

Был одет: в серую с белым воротником куртку, темно-синий спортивный костюм, светло-сиреневую с черным орнаментом футболку, красные кроссовки и черную шапку.

Особая примета: шрам на лбу.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Если вам известно его местонахождение, просьба сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.