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В Киреевском районе пропал без вести местный житель

В Киреевском районе пропал без вести местный житель

Мужчина ушел из дома 13 марта и до сих пор не вернулся.

Тульская полиция и волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего без вести 43-летнего жителя села Головлино (Липки, Киреевский район).
 
По имеющимся на настоящее время данным, мужчина ушел из дома в ночь на 13 марта этого года и до сих пор не вернулся.
 
Его приметы: рост 170 см, телосложение нормальное. Волосы чёрные, стрижка короткая. Имеются залысины
 
Был одет: в серую с белым воротником куртку, темно-синий спортивный костюм, светло-сиреневую с черным орнаментом футболку, красные кроссовки и черную шапку.
 
Особая примета: шрам на лбу.
 
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Если вам известно его местонахождение, просьба сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 0
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Тульская областьКиреевский районЛипки

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