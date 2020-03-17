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Где в Туле отключат электроэнергию 18 марта

Где в Туле отключат электроэнергию 18 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • Демидовская плотина, 24-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.), 43, 37, 39, 18, 14,
  • ул. Пролетарская, 1, 33, 31, 35, 37, 21,
  • ул. Епифанская, 28,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г,
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,
  • ул. Газовая, 40, 42,
  • ул. Кирова, 19-в, 19-г,
  • Красноармейский пр-т, 1, 2-а,
  • ул. Советская, 23,
  • ул. Курковая, 20, 24, 26, 28,
  • ул. Октябрьская, 304, 300, 290,
  • ул. Овражная, 17,
  • пер. Городской, 54, 64, 21,
  • Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.), 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а,
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-77 (нечётн.), 42-84 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 41-73 (нечётн.), 44-66 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51, 36,
  • ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 5, 7, 9, 9-а, 11, 30, 59,
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1-9,
  • ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:46 +3
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