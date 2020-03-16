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Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть

Общий кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области по итогам 2019 года вырос на 26% и составил 191,8 млрд рублей.

Объем привлеченных средств от населения и организаций увеличился на 20% и достиг 71,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель за год составил 160 млрд рублей (+28% за год), в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса (СМБ) — 15,9 млрд рублей (+11%).

Объем документарного портфеля банка по состоянию на 1 января 2020 года увеличился на 21% и составил 59,2 млрд рублей, из которых 97% (57,2 млрд) приходится на гарантии крупному бизнесу, и 3% (2 млрд) на сегмент среднего и малого бизнеса.

Привлеченные ресурсы юридических лиц по итогам года выросли на 11%, до 21,5 млрд рублей.

Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса ВТБ в Тульской области в рамках программ господдержки СМБ почти в 2,5 раза превысил прошлогодний показатель и составил около 1,1 млрд рублей на 1 января 2020 года. Наибольшим спросом пользовалась программа льготного кредитования сельхозпроизводителей — за отчетный период кредитный портфель по программе вырос более чем на 50% и превысил 600 млн рублей.

В структуре кредитного портфеля СМБ основные доли приходятся на пищевую промышленность и сельское хозяйство (26%), а также предприятия, связанные со строительной отраслью (23%). Ещё по 15% занимают предприятия торговли и химическая промышленность, 8% - транспорт и инфраструктурное строительство.

Розничный кредитный портфель банка в Тульской области за 2019 год увеличился на 17% и на 1 января 2020 года достиг 31,8 млрд рублей. В структуре портфеля кредитов, предоставленных населению региона, превалируют займы наличными — 16,7 млрд рублей, (+ 17% за год) и ипотека — 11,5 млрд рублей, (+19%).

За год ВТБ выдал населению региона 15 млрд рублей заемных средств, из которых больше половины (8,9 млрд) — кредиты наличными.

Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 4,6 млрд рублей (+7% к прошлому году), автокредитов — 1,6 млрд (+6%).

Портфель привлеченных средств от населения за предыдущий год вырос на 24% и по итогам года составил 49,8 млрд рублей. Стоит отметить увеличение на 60% объема средств, размещенных физическими лицами в инвестиционные продукты — на 1 января 2019 портфель в данном сегменте составил 11,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

— 2019 год был для нас более чем плодотворным. Мы открыли в регионе несколько новых офисов, значительно увеличили ключевые показатели банка, в очередной раз получили народное признание, удостоившись премий «Тульский бренд» и «Тульский бизнес». Мы ценим доверие наших клиентов и с большим вниманием относимся к их планам, помогая воплощать бизнес-проекты в жизнь.

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