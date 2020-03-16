новости
новости
Регистрация
В Туле на Павшинском мосту пьяный водитель влетел в бордюр
Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

В Туле на Павшинском мосту пьяный водитель влетел в бордюр

Пострадавших в результате ДТП нет.

Днем 16 марта в Туле на Павшинском мосту произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Королла». Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, водитель не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.
 
По информации ГИБДД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
 
Сотрудники Тульской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:11 +6
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Тула
Прочее
пьяный водитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на четверть
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет тулякам отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет тулякам отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.