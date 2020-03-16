В Туле на Павшинском мосту пьяный водитель влетел в бордюр

Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

Днем 16 марта в Туле на Павшинском мосту произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Королла». Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, водитель не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.

По информации ГИБДД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.