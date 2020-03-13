В Туле из-за сильного ветра во дворе детского сада сорвало крышу веранды

Фото Даниила Кудасова.

К счастью, никого из малышей в тот момент на прогулке не было.

В пятницу, 13 марта, в Туле из-за сильного ветра во дворе Центра образования № 12 сорвало крышу.

По сообщениям очевидца, порыв ветра сорвал крышу веранды и отбросил её практически к центральному входу в детский сад. К счастью, малышей в тот момент на прогулке не было, иначе неизвестно, чем всё могло бы закончиться.

Напомним, сегодня, 13 марта, шквалистый ветер в Тульской области натворил дел.