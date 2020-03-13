Фото Даниила Кудасова.
В Туле из-за сильного ветра во дворе детского сада сорвало крышу веранды
К счастью, никого из малышей в тот момент на прогулке не было.
В пятницу, 13 марта, в Туле из-за сильного ветра во дворе Центра образования № 12 сорвало крышу.
По сообщениям очевидца, порыв ветра сорвал крышу веранды и отбросил её практически к центральному входу в детский сад. К счастью, малышей в тот момент на прогулке не было, иначе неизвестно, чем всё могло бы закончиться.
Напомним, сегодня, 13 марта, шквалистый ветер в Тульской области натворил дел.
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