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В Туле из-за сильного ветра во дворе детского сада сорвало крышу веранды
Фото Даниила Кудасова.

В Туле из-за сильного ветра во дворе детского сада сорвало крышу веранды

К счастью, никого из малышей в тот момент на прогулке не было.

В пятницу, 13 марта, в Туле из-за сильного ветра во дворе Центра образования № 12 сорвало крышу.

По сообщениям очевидца, порыв ветра сорвал крышу веранды и отбросил её практически к центральному входу в детский сад. К счастью, малышей в тот момент на прогулке не было, иначе неизвестно, чем всё могло бы закончиться.

 

Напомним, сегодня, 13 марта, шквалистый ветер в Тульской области натворил дел

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