Законно ли в Туле увеличили плату за обслуживание газового оборудования?
Мы адресовали вопрос нашего читателя специалистам.
Письмо от Виктора из Тулы:
– Я заметил, что с 1 января увеличилась сумма оплаты за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Подсчитал: плата выросла примерно на 4%. Разве это не нарушение закона? Президент России Владимир Путин требовал не допускать необоснованного роста тарифов за ЖКХ. А во всех СМИ писали, что в 2020 году коммунальные платежи поднимут только один раз – с 1 июля. Почему газовая служба позволяет себе нарушать это правило? Или они решили поднять один раз, но с 1 января? Но тогда мы будем лишних полгода платить по увеличенному тарифу. Разве это законно?
Myslo попросил прокомментировать ситуацию в АО «Тулагоргаз».
Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Галина Кузина:
Галина Кузина
– Цена на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования является экономически обоснованной и рассчитана исходя из величины затрат на выполнение работ. Действительно, с 1 января стоимость ТО выросла на 4 процента, что укладывается в прогнозный план социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.