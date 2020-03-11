Законно ли в Туле увеличили плату за обслуживание газового оборудования?

Фото из архива Myslo.

Письмо от Виктора из Тулы:

– Я заметил, что с 1 января увеличилась сумма оплаты за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Подсчитал: плата выросла примерно на 4%. Разве это не нарушение закона? Президент России Владимир Путин требовал не допускать необоснованного роста тарифов за ЖКХ. А во всех СМИ писали, что в 2020 году коммунальные платежи поднимут только один раз – с 1 июля. Почему газовая служба позволяет себе нарушать это правило? Или они решили поднять один раз, но с 1 января? Но тогда мы будем лишних полгода платить по увеличенному тарифу. Разве это законно?

Myslo попросил прокомментировать ситуацию в АО «Тулагоргаз».

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Галина Кузина: