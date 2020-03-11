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Законно ли в Туле увеличили плату за обслуживание газового оборудования?
Фото из архива Myslo.

Законно ли в Туле увеличили плату за обслуживание газового оборудования?

Мы адресовали вопрос нашего читателя специалистам.

Письмо от Виктора из Тулы:

– Я заметил, что с 1 января увеличилась сумма оплаты за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Подсчитал: плата выросла примерно на 4%. Разве это не нарушение закона? Президент России Владимир Путин требовал не допускать необоснованного роста тарифов за ЖКХ. А во всех СМИ писали, что в 2020 году коммунальные платежи поднимут только один раз – с 1 июля. Почему газовая служба позволяет себе нарушать это правило? Или они решили поднять один раз, но с 1 января? Но тогда мы будем лишних полгода платить по увеличенному тарифу. Разве это законно?

Myslo попросил прокомментировать ситуацию в АО «Тулагоргаз».

Советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Галина Кузина:

Галина Кузина

– Цена на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования является экономически обоснованной и рассчитана исходя из величины затрат на выполнение работ. Действительно, с 1 января стоимость ТО выросла на 4 процента, что укладывается в прогнозный план социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

 

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