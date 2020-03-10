Погода в Туле 11 марта: облачно, до +12 и низкое давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность. Утром туман, днём небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер восточной четверти, до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +7 до +12. Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Атмосферное давление – 730-735 мм рт. ст.