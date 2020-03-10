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«Вас утвердили на роль!»: мошенники приглашают туляков на съемки телесериала
Фото из архива Myslo.

«Вас утвердили на роль!»: мошенники приглашают туляков на съемки телесериала

В интернете распространяется информация о наборе актеров для второго сезона сериала «Мир. Дружба. Жвачка».

Также на электронную почту людям приходят сообщения, что их «отобрали» на роль.

Однако в Кинокомиссию Тульской области не поступало никакой официальной информации о съемках.

В распространяемой информации содержится условие об оплате 250 рублей для получения «бейджа», необходимого для «прохода» на съемочную площадку и питания. В Кинокомиссии Тульской области убедительно просят туляков не отправлять денежные средства незнакомым людям и организациям.
 

Зампредседателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев

Михаил Канаев

– Если условие наличия бейджа для прохода на площадку еще теоретически возможно, то взимание платы за его изготовление — это явный признак того, что вы останетесь и без роли, и без денег. Изготовление всей необходимой документации, в том числе купонов на питание, пропусков и т. д., кинокомпании осуществляют за свой счет.
О готовящихся или находящихся в производстве кино- и телепроектах в нашем регионе вы можете узнать на нашем сайте или в наших группах «ВКонтакте», в фейсбуке и инстаграме. Вы можете связаться с нами для уточнения информации о кастинге, объявление о котором вы увидели в социальных сетях, или о проекте, если вас уже пригласили на роль.

 

 

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Автор: Юлия Королева
вчера, в 13:58 +13
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