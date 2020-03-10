«Вас утвердили на роль!»: мошенники приглашают туляков на съемки телесериала

– Если условие наличия бейджа для прохода на площадку еще теоретически возможно, то взимание платы за его изготовление — это явный признак того, что вы останетесь и без роли, и без денег. Изготовление всей необходимой документации, в том числе купонов на питание, пропусков и т. д., кинокомпании осуществляют за свой счет.

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