Женские колготки: про алиби, лук и девушку на пружинках
«Девушка, а у вас колготки сколько ден? Мой УАЗик выдержат?» Туляки рассказали истории, связанные с женскими колготками (к 8 Марта, так сказать).
Колготки украшают и спасают женщин всего мира уже более 60 лет. Они поступили в продажу в 1959 году в США (до этого были нейлоновые чулки на подвязках). Это изобретение назвали настоящей революцией.
На днях мы попросили читателей рассказать забавные истории о самом женском предмете гардероба — колготках и чулках. Также спросили о «второй жизни» старых колготок. Оказалось, историй предостаточно. Причем рассказывали их не только женщины, но и мужчины.
Тим_Таня: У меня была (ужасная) замечательная история, когда однажды вечером я сняла джинсы одновременно с колготками и оставила на стуле. А утром надела новые колготки, а старые в брючинах не заметила. Приехала в универ, а вчерашние колготочки сзади из-под джинсов выглядывают уныло (мне парень из нашей группы от этом сказал). Как же мне было стыдно! Сейчас, конечно, вспоминаю об этом с улыбкой...
Indy: 90-е, идем в компании, а одна из девушек одета в черный полушубок и модные белые колготки с рисунком «черный зигзаг». Зима, белый снег, белые колготки сливаются с фоном и виден только рисунок. Было четкое впечатление, что наша знакомая идет на тонких черных пружинках! Посмеялись с ней, пошутили что-то про роботов, но больше я ее в этих колготках не видела. Было очень смешно всем, в том числе и той девушке. Жаль, телефонов с камерой тогда не было.
Примерно так это виделось, набросала на телефоне:
uadjet-Tuzya free! Это ж самая классная тара для хранения лука! Набил их луком и повесил на крюк в стене!
Тим_Таня: А, ещё вспомнила. Говорят, две пары плотных колготок заменяют автомобильный трос.
muflon: до сих пор некоторые женщины верят этому объяснению, найдя у мужа в машине колготки…
71 RUS: насчёт троса не знаю, а вот вместо ремня генератора можно временно использовать.
Smаsh. Дополнительная сетка на дебильный воздухозаборник салонного фильтра в ВАЗ 2010−2112, чтобы семечки от березы не задувало в салон.
uadjet-Tuzya free! А ещё мой дед натягивал два чулка на руку и чистил от сажи печь.
ТаранТула: Коврики вязали!
А еще можно прийти в одном чулке на голове, например на «Щебенку» или «Аллею доброты», чтобы никто не узнал, пока вторым чулком будешь какого-нибудь ненавистного портальца душить! Кстати, саженцы можно ими подвязывать.
foxtrotcharly9: В ютубе есть видео, как чодкие посоны на четырке задние фонари чёрными колготками затонировали. Т-тюнинг.
Dimch Свободу Тузе! Нет ничего лучше колготок для защиты деревьев от зайцев. Ученые много проводили опытов по сохранению лука, но лучше колготок ничего не нашли! И это факт!
mariya1990: А у нас бабушка творог домашний делала, клала в колготки и подвешивала, чтоб с него стекла вода.
Rom@hka: Все порвавшиеся колготочки лёгким движением руки отправляются в мусорное ведро. Никакого иного использования даже не рассматриваю. Из 90-х вспоминаются вот такие штучки-дрючки кооперативного производства:
Pollo88: Менял окна — вытаскивал их вместо утеплителя в щелях.
Сейчас жена дыни в парнике подвязывает.