Женские колготки: про алиби, лук и девушку на пружинках

«Девушка, а у вас колготки сколько ден? Мой УАЗик выдержат?» Туляки рассказали истории, связанные с женскими колготками (к 8 Марта, так сказать).

Колготки украшают и спасают женщин всего мира уже более 60 лет. Они поступили в продажу в 1959 году в США (до этого были нейлоновые чулки на подвязках). Это изобретение назвали настоящей революцией.

На днях мы попросили читателей рассказать забавные истории о самом женском предмете гардероба — колготках и чулках. Также спросили о «второй жизни» старых колготок. Оказалось, историй предостаточно. Причем рассказывали их не только женщины, но и мужчины.

осторожно, у тебя там сзади вторые ноги торчат!

Тим_Таня: У меня была (ужасная) замечательная история, когда однажды вечером я сняла джинсы одновременно с колготками и оставила на стуле. А утром надела новые колготки, а старые в брючинах не заметила. Приехала в универ, а вчерашние колготочки сзади из-под джинсов выглядывают уныло (мне парень из нашей группы от этом сказал). Как же мне было стыдно! Сейчас, конечно, вспоминаю об этом с улыбкой...

девушка из 90-х на тонких черных пружинках

Indy: 90-е, идем в компании, а одна из девушек одета в черный полушубок и модные белые колготки с рисунком «черный зигзаг». Зима, белый снег, белые колготки сливаются с фоном и виден только рисунок. Было четкое впечатление, что наша знакомая идет на тонких черных пружинках! Посмеялись с ней, пошутили что-то про роботов, но больше я ее в этих колготках не видела. Было очень смешно всем, в том числе и той девушке. Жаль, телефонов с камерой тогда не было.

Примерно так это виделось, набросала на телефоне:

uadjet-Tuzya free! Это ж самая классная тара для хранения лука! Набил их луком и повесил на крюк в стене!