Стрелка налево появится на перекрестках Красноармейского проспекта Тулы

В связи с концентрацией ДТП на отдельных участках Красноармейского проспекта для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены на перекрестках дополнительные секции светофорного регулирования – левоповоротные стрелки.

Соответствующее решение приняла администрация Тулы совместно с городским ОГИБДД УМВД России.

В пресс-службе администрации уточнили перекрестки, на которых появятся дополнительные секции светофоров:

Красноармейский пр-т и ул. Лейтейзена,

Красноармейский пр-т и ул. Фрунзе,

Красноармейский пр-т и ул. Д. Ульянова.

Дополнительные секции выделены в отдельную фазу светофорного регулирования с длительностью режима работы 10 секунд.

У участников дорожного движения появится возможность беспрепятственно поворачивать налево. Благодаря этому снизится количество конфликтных точек, а значит снизится число дорожно-транспортных происшествий.