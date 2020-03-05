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Стрелка налево появится на перекрестках Красноармейского проспекта Тулы

Стрелка налево появится на перекрестках Красноармейского проспекта Тулы

Дополнительные секции светофорного регулирования начнут работать с 20 марта.

В связи с концентрацией ДТП на отдельных участках Красноармейского проспекта для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены на перекрестках дополнительные секции светофорного регулирования – левоповоротные стрелки.

Соответствующее решение приняла администрация Тулы совместно с городским ОГИБДД УМВД России.

В пресс-службе администрации уточнили перекрестки, на которых появятся дополнительные секции светофоров:

  • Красноармейский пр-т и ул. Лейтейзена,
  • Красноармейский пр-т и ул. Фрунзе,
  • Красноармейский пр-т и ул. Д. Ульянова.

Дополнительные секции выделены в отдельную фазу светофорного регулирования с длительностью режима работы 10 секунд.

У участников дорожного движения появится возможность беспрепятственно поворачивать налево. Благодаря этому снизится количество конфликтных точек, а значит снизится число дорожно-транспортных происшествий.

Галерея
На перекрестках Красноармейского проспекта в Туле появятся стрелки для поворота налево, Фото: 1
На перекрестках Красноармейского проспекта в Туле появятся стрелки для поворота налево, Фото: 2
На перекрестках Красноармейского проспекта в Туле появятся стрелки для поворота налево, Фото: 3
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:07 +10
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