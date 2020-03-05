Комплимент от майора: В Туле полицейские дарили женщинам тюльпаны и рассказывали стихи
Тулячки были приятно удивлены такому вниманию.
Сегодня, 5 марта, в Туле на проспекте Ленина прошла милая акция от полицейских. Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня.
Сотрудники и слушатели Центра профессиональной подготовки останавливали всех проходящих мимо и проезжающих на автомобилях представительниц прекрасного пола, чтобы подарить тюльпаны и прочитать для них стихи.
А еще для дам под открытым небом играл оркестр Культурного центра регионального УМВД.
Смотрите милый фоторепортаж!
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