Комплимент от майора: В Туле полицейские дарили женщинам тюльпаны и рассказывали стихи

Сегодня, 5 марта, в Туле на проспекте Ленина прошла милая акция от полицейских. Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня.

Сотрудники и слушатели Центра профессиональной подготовки останавливали всех проходящих мимо и проезжающих на автомобилях представительниц прекрасного пола, чтобы подарить тюльпаны и прочитать для них стихи.

А еще для дам под открытым небом играл оркестр Культурного центра регионального УМВД.

Смотрите милый фоторепортаж!