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Комплимент от майора: В Туле полицейские дарили женщинам тюльпаны и рассказывали стихи

Комплимент от майора: В Туле полицейские дарили женщинам тюльпаны и рассказывали стихи

Тулячки были приятно удивлены такому вниманию.

Сегодня, 5 марта, в Туле на проспекте Ленина прошла милая акция от полицейских. Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня.

Сотрудники и слушатели Центра профессиональной подготовки останавливали всех проходящих мимо и проезжающих на автомобилях представительниц прекрасного пола, чтобы подарить тюльпаны и прочитать для них стихи.

А еще для дам под открытым небом играл оркестр Культурного центра регионального УМВД.

Смотрите милый фоторепортаж!

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Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 1
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 2
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 3
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 4
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 5
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 6
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 7
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 8
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 9
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 10
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 11
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 12
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 13
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 14
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 15
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 16
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 17
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 18
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 19
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 20
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 21
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 22
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 23
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 24
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 25
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 26
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 27
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 28
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 29
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 30
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 31
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 32
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 33
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 34
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 35
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 36
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 37
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 38
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 39
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 40
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 41
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 42
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 43
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 44
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 45
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 46
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 47
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 48
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 49
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 50
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 51
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 52
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 53
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 54
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 55
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 56
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 57
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 58
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 59
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 60
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 61
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 62
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 63
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 64
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 65
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 66
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 67
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 68
Полиция поздравила тулячек с 8 Марта, Фото: 69
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:00 +7
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