Прощание с заслуженным учителем РФ Лидией Аслиян состоится 5 марта

Попрощаться с Лидией Михайловной можно будет в храме Сергия Радонежского.

Ранее Myslo сообщал, что 3 марта, в день своего рождения, после продолжительной болезни скончалась бывший директор лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Лидия Аслиян.

Прощание с Лидией Михайловной состоится в храме Сергия Радонежского 5 марта в 12.00 по адресу: Тула, ул. Октябрьская, д. 78.

Лидия Аслиян родилась 3 марта 1947 года в Хабаровске.

В 1973 году окончила Ереванский политехнический институт им. К. Маркса (инженер-технолог), в 1984 году — Кироваканский государственный

педагогический институт по специальности учитель

физики.

С 1973 года Лидия Михайловна работала учителем физики и химии средней школы № 8 им. Т. Г. Шевченко , г. Ленинакан АрмССР, с 1980 — заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 8 им. Т. Г. Шевченко , г. Ленинакан АрмССР.

В 1989 году стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея № 73 Тулы, с 1994 назначена директором этой школы.

С 1997 была начальником отдела управления образования на территории Зареченского района Тулы.

С сентября 2007 года по октябрь 2019 года возглавляла лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.

Лидия Михайловна — заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения. Награждена почетной грамотой департамента образования Тульской области, почетной грамотой Министерства образования РФ.