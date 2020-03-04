Прощание с заслуженным учителем РФ Лидией Аслиян состоится 5 марта
Попрощаться с Лидией Михайловной можно будет в храме Сергия Радонежского.
Ранее Myslo сообщал, что 3 марта, в день своего рождения, после продолжительной болезни скончалась бывший директор лицея № 2 им.
Прощание с Лидией Михайловной состоится в храме Сергия Радонежского 5 марта в 12.00 по адресу: Тула, ул. Октябрьская, д. 78.
Лидия Аслиян родилась 3 марта 1947 года в Хабаровске.
В 1973 году окончила Ереванский политехнический институт им. К. Маркса (инженер-технолог), в 1984 году — Кироваканский государственный
педагогический институт по специальности учитель
физики.
С 1973 года Лидия Михайловна работала учителем физики и химии средней школы № 8 им.
В 1989 году стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея № 73 Тулы, с 1994 назначена директором этой школы.
С 1997 была начальником отдела управления образования на территории Зареченского района Тулы.
С сентября 2007 года по октябрь 2019 года возглавляла лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.
Лидия Михайловна — заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения. Награждена почетной грамотой департамента образования Тульской области, почетной грамотой Министерства образования РФ.