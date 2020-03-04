новости
новости
Регистрация
Прощание с заслуженным учителем РФ Лидией Аслиян состоится 5 марта

Прощание с заслуженным учителем РФ Лидией Аслиян состоится 5 марта

Попрощаться с Лидией Михайловной можно будет в храме Сергия Радонежского.

Ранее Myslo сообщал, что 3 марта, в день своего рождения, после продолжительной болезни скончалась бывший директор лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Лидия Аслиян.

Прощание с Лидией Михайловной состоится в храме Сергия Радонежского 5 марта в 12.00 по адресу: Тула, ул. Октябрьская, д. 78.

 

Лидия Аслиян родилась 3 марта 1947 года в Хабаровске.

В 1973 году окончила Ереванский политехнический институт им. К. Маркса (инженер-технолог), в 1984 году — Кироваканский государственный
педагогический институт по специальности учитель
физики.

С 1973 года Лидия Михайловна работала учителем физики и химии средней школы № 8 им. Т. Г. Шевченко, г. Ленинакан АрмССР, с 1980 — заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 8 им. Т. Г. Шевченко, г. Ленинакан АрмССР.

В 1989 году стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея № 73 Тулы, с 1994 назначена директором этой школы.

С 1997 была начальником отдела управления образования на территории Зареченского района Тулы.

С сентября 2007 года по октябрь 2019 года возглавляла лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.

Лидия Михайловна — заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения. Награждена почетной грамотой департамента образования Тульской области, почетной грамотой Министерства образования РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:21 +1
Другие статьи по темам
Люди
Лидия Аслиян
Место
Тула
Прочее
скончалась Лидия Аслиянпрощаниепохороны

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области крыса покусала спящих детей: следователи проведут проверку
В Тульской области крыса покусала спящих детей: следователи проведут проверку
Болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Рубин»
Болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Рубин»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.