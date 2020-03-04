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В Тульской области крыса покусала спящих детей: следователи проведут проверку
Фото Катерины Парамоновой.

В Тульской области крыса покусала спящих детей: следователи проведут проверку

Пострадавшие были госпитализированы.

В редакцию Myslo обратилась жительница поселка Дубовка Узловского района и рассказала шокирующую историю о семье, проживающей в аварийном доме. По словам девушки, в конце февраля на спящих детей напала крыса и покусала их.

- Семья живет в старом многоквартирном доме аварийного состояния на улице Луговой, 10. Многие жильцы давно покинули свои квартиры, кому было куда уехать.

Этой семье уезжать некуда, они вынуждены жить в таких условиях. В доме огромное количество грызунов, борьбу с ними никто не ведет. Ночью 26 февраля на спящих детей (12 лет и 4 года) напала крыса и покусала их. Сразу вызвали скорую, — рассказала Екатерина.

В данный момент дети уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает.

В администрации МО Узловский район сообщили, что готовится ходатайство о включении указанного дома в список для первоочередного расселения:

- До 10 марта 2020 г. планируется встреча с жительницей для решения вопроса с предоставлением временного жилья.

Этим инцидентом заинтересовался Следственный комитет по Тульской области.

- Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:11 +6
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