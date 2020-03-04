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ДТП из-за лисы: под Тулой грузовик протаранил Huyndai

ДТП из-за лисы: под Тулой грузовик протаранил Huyndai

Водитель ГАЗели, пытаясь ее объехать, совершил резкий маневр, который закончился столкновением с кроссовером.

Вечером 4 марта на 165 км «М2 Крым» в районе деревни Слободка произошло попутное столкновение грузовой ГАЗели и Huyndai Tucson. 

По словам водителя грузовика, причиной столкновения стала лиса, которая перебегала проезжую часть. Водитель ГАЗели, пытаясь ее объехать, совершил резкий маневр, который закончился столкновением с кроссовером.

Несмотря на усилия водителя грузовика, наезда на лису избежать не удалось, животное погибло в аварии.

В результате ДТП водитель Huyndai получил незначительные травмы и отказался от госпитализации, а вот водителю грузовика понадобилась помощь медиков – с переломом ноги скорая его доставила в больницу им. Д.Я. Ваныкина.

Галерея
Из-за лисы под Тулой в ДТП грузовик протаранил Huyndai, Фото: 1
Из-за лисы под Тулой в ДТП грузовик протаранил Huyndai, Фото: 2
Из-за лисы под Тулой в ДТП грузовик протаранил Huyndai, Фото: 3
Из-за лисы под Тулой в ДТП грузовик протаранил Huyndai, Фото: 4
Из-за лисы под Тулой в ДТП грузовик протаранил Huyndai, Фото: 5
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:42 +2
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