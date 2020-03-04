ДТП из-за лисы: под Тулой грузовик протаранил Huyndai

Водитель ГАЗели, пытаясь ее объехать, совершил резкий маневр, который закончился столкновением с кроссовером.

Вечером 4 марта на 165 км «М2 Крым» в районе деревни Слободка произошло попутное столкновение грузовой ГАЗели и Huyndai Tucson.

По словам водителя грузовика, причиной столкновения стала лиса, которая перебегала проезжую часть. Водитель ГАЗели, пытаясь ее объехать, совершил резкий маневр, который закончился столкновением с кроссовером.

Несмотря на усилия водителя грузовика, наезда на лису избежать не удалось, животное погибло в аварии.

В результате ДТП водитель Huyndai получил незначительные травмы и отказался от госпитализации, а вот водителю грузовика понадобилась помощь медиков – с переломом ноги скорая его доставила в больницу им. Д.Я. Ваныкина.