Тулячки рассказали, что нельзя дарить женщинам на 8 Марта

Читательницы Myslo поделились мнением — что ни в коем случае нельзя дарить женщинам на 8 Марта. Больше всего прекрасную половину человечества расстраивают подарки «без души», так сказать, для галочки.

Итак, советы тулячек мужчинам — что лучше всего подарить дамам в весенний праздник:

- Что не надо? Кастрюли, бытовую химию, мелочевку из разряда подарок «на отколебись». Лично я бы с удовольствием приняла билеты в хороший театр, поездку в небольшое путешествие, сертификат в магазин и цветы из разряда весенних — крокусы, гиацинты, подснежники, тюльпаны, нарциссы (можно приученных к горшкам), — пишет Светлана Тульская.

Цветы на 8 Марта — выбрасывание денег на ветер. Так считает ВЛАДИМИРОВНА:

- Кухонные мелочевки не люблю. Даже полотенчики для кухни я сама выбираю. Любой подарок не будет сюрпризом, так как необходима моя консультация.

AnnaAnna25 написала целый список желанных для женщины подарков: карта фитнес-клуба, сертификат на обучение, вечер в кафе или ресторане, шоппинг и др.

ТаранТула уверена, что любому подарку можно найти применение.

- Помню, давным-давно нам мужики на работе подарили мочалку и зубную пасту «Орифлейм». Без намека! Просто, видимо, их хорошенько агент окрутил. Мы возмущались, ржали, но ведь пользовались! Мы им тогда дарили наборы чай-кофе и сами рассчитывали получить цветы-конфеты, как обычно, а тут такой «сюрприз». С тех пор я абсолютно любому подарку найду применение.

Winged рассказала:

- Не люблю подарки чисто символически — пены/гели и кухонную утварь. Дарят, в основном, это женщины из разряда знакомых, которые отчего-то считают, что лучше подарить хоть что-то, чем ничего. А зря.

А так — я непривереда. Радуюсь всему. Из всех подарков на любой праздник предпочту любимые цветы и прогулку — можно и в другой город, а можно и в Ясную Поляну. Главное, душевно зарядиться.

CrazyMouse77:

- Обрадуюсь хорошему кофе, редкой книге, тоненькому, почти незаметному золотому колечку, ажурной шали «под старину» (это моя слабость). Однозначно не обрадуют кухонная утварь, фитнес-абонемент, хомяк в качестве подарка. И никаких совместных шоппингов.

А пользователь Smаsh ответил женщинам так: