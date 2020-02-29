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В первую неделю марта в Тулу придет потепление

В первую неделю марта в Тулу придет потепление

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается до +10°С.

В центральные и южные регионы европейской части России весна придет примерно на месяц раньше обычных среднестатистических сроков. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», потепление начнется с уже с 1 марта. Так, в Туле в этот день будет +5°С и облачно.

В первую неделю весны в Тульской области температура воздуха достигнет +10°С. Причем самый теплый день будет в четверг, 5 марта.

По прогнозам синоптиков, ночных заморозков пока не ожидается. Всю неделю в регионе будет дождливо.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:02 +7
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