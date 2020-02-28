В Тульской области заключили под стражу мать, избившую своего четырехмесячного малыша

Вину в инкриминируемом деянии 28-летняя мамаша признала полностью. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. 28 февраля региональный СК сообщил, что суд поддержал ходатайство.

Напомним, 23 февраля 2020 года в ночное время, 28-летняя жительница Чернского района Тульской области, находясь у себя в доме, нанесла несколько ударов кулаком в голову своему 4-месячному сыну, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.