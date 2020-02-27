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В тульском парке установят полномасштабный макет бронепоезда
Фото из архива Myslo.

В тульском парке установят полномасштабный макет бронепоезда

Полная копия бронепоезда разместится в «Патриоте».

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Туле появится макет бронепоезда № 16, оборонявшего город осенью 1941 года.

Работы по созданию макета развернуты, выполнен значительный комплекс по созданию новой экспозиции.

Проект объединил основные железнодорожные предприятия региона и оборонной промышленности. Так, над восстановлением вагонов работают специалисты АО «Тулажелдормаш», эксплуатационного вагонного депо Тула, АО «Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод». Специально для экспозиции по решению ОАО «РЖД» в Тулу из Красноярска был доставлен паровоз. Оборудование паровой машины броней занимаются железнодорожники сервисного локомотивного депо Узловая.

Макет бронепоезда № 16 — это дань уважения и памяти железнодорожникам — защитникам Тулы в Великой Отечественной войне. Работники магистрали надеются, что новая экспозиция в парке «Патриот» для жителей города станет напоминанием о тех героических страницах, которые вписала стальная магистраль в Великую Победу.

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