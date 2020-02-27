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Тульские призывники смогут пройти альтернативную гражданскую службу на Почте России

Тульские призывники смогут пройти альтернативную гражданскую службу на Почте России

В Тульской области почта во время весеннего и осеннего призыва готова трудоустроить почтальонами 60 призывников. Срок службы составляет 21 месяц.

Весенний призыв в этом году начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля включительно. УФПС Тульской области готово принять желающих молодых людей для прохождения альтернативной гражданской службы. Для поступления необходимо предписание военкомата на убытие к месту прохождения альтернативной службы с указанием места и срока прибытия гражданина.

На протяжении всей альтернативной службы сотруднику выплачивается полная заработная плата по занимаемой должности, предоставляются оплачиваемые отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимая профессиональная стажировка, чтобы помочь как можно быстрее адаптироваться к условиям работы на новом месте.

Новички закрепляются за наставниками. В компании реализуется корпоративная программа развития персонала и предоставляются социальные гарантии для сотрудников.

Категории граждан, которые имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской, определены российским законодательством. Это те, кто в силу своих убеждений или вероисповедания не могут брать в руки оружие, а также представители малочисленных народов, ведущих определенную хозяйственную деятельность и промыслы.

По вопросу трудоустройства можно обращаться по телефону 8 (4872) 30-65-34 или по адресу г. Тула, пр. Ленина, 33.

 

Информационная справка

УФПС Тульской области включает 7 почтамтов, 486 отделений (165 городских, 315 сельских, 6 передвижных), 3 центра обслуживания юридических лиц, 2 участка курьерской доставки и 5 центров выдачи посылочной почты. УФПС Тульской области Почты России объединяет один из самых больших трудовых коллективов области — более 3500 почтовых работников и входит в состав макрорегиона «Центр», который соединяет 11 областей Центральной России.

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