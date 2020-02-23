Часть Пролетарского района Тулы несколько часов была без воды из-за аварии

В данный момент она уже устранена.

Как сообщает «Тулагорводоканал», сегодня, 23 февраля, с 15.50 без воды осталась часть Пролетарского района из-за аварийно-восстановительных работ на ул. Металлургов 31−33.

Из-за этого воды не было по следующим адресам:

ул. Металлургов 29, 31, 33, 35, 37,

ул. Чаплыгина 1, 3, 5, 4, 6,

ул. Волкова 10,

ул. Приупская 23, 24, 25.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, в данный момент подача воды восстановлена.

UPD. Новость была дополнена в 19.50.